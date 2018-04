Roma | nuovo sponsor Qatar Airways | 40 milioni più bonus in 3 anni

La AS Roma annuncia Qatar Airways come nuovo Main Global Partner : "Il Club giallorosso è tra i più conosciuti al mondo e uno dei più vincenti; la nostra comune ambizione per l'innovazione e l'eccellenza ha reso molto semplice la chiusura di questo accordo. come ...

AS Roma - Qatar Airways nuovo sponsor di maglia fino al 2021 : Teleborsa, - Nuova storica partnership tra AS Roma e Qatar Airways . L'accordo, il più grande mai siglato dalla società e uno dei più importanti raggiunti da un club italiano, vedrà la compagnia aerea ...

AS Roma - Qatar Airways nuovo sponsor di maglia fino al 2021 : Nuova storica partnership tra AS Roma e Qatar Airways . L'accordo, il più grande mai siglato dalla società e uno dei più importanti raggiunti da un club italiano, vedrà la compagnia aerea diventare lo ...

Qatar Airways nuovo main sponsor dell'As Roma - il debutto domani con il Liverpool : AS Roma e Qatar Airways sono liete di annunciare una partnership pluriennale, che vedrà la compagnia aerea diventare lo sponsor di maglia ufficiale del club giallorosso. L'accordo, il più grande mai ...

La compagnia aerea Qatar Airways è il nuovo sponsor di maglia della Roma : La dirigenza della Roma ha comunicato di aver stretto un accordo di sponsorizzazione con la compagnia aerea Qatar Airways valido fino alla stagione 2020/2021. Qatar Airways — già sponsor del Barcellona tra il 2013 e il 2017 — sarà lo sponsor di The post La compagnia aerea Qatar Airways è il nuovo sponsor di maglia della Roma appeared first on Il Post.