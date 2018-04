Alfie Evans | la Corte di Strasburgo respinge ricorso dei genitori

Respinto l'ultimo ricorso dei genitori di Alfie Evans : Hanno deciso di non intervenire i giudici della Corte europea dei diritti umani, che hanno Respinto l'ultimo ricorso presentato dai genitori di Alfie Evans, il bimbo di 23 anni ricoverato in stato semi-vegetativo a Liverpool e al centro di una battaglia legale.Secondo la Press Association britannica i genitori si erano rivolti in extremis a Strasburgo per avere un nuovo verdetto prima che i medici staccassero le macchine che tengono Alfie in ...

Eutanasia : caso Alfie Evans - iniziano le operazioni per staccare la spina : I giudici della Corte europea per i diritti dell’uomo hanno rifiutato di intervenire nel caso del piccolo Alfie Evans, 23 mesi, gravemente malato, vivo solo grazie a un respiratore. La battaglia dei genitori per continuare a tenerlo in vita è quindi terminata: i medici dell’ospedale Alder Hey’s di Liverpool, dove è ricoverato il bimbo, erano stati autorizzati a staccare le macchine, una decisione contro la quale Tom Evans e ...

Alfie EVANS/ Giornali e tv sperano che muoia per non rispondere alle sue domande : ALFIE EVANS non sa di essere pietra d'inciampo, scandalo che separa la verità dalla menzogna. Sta mettendo tutti con le spalle al muro. Ma il mondo sta col Tiranno. MONICA MONDO(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 06:05:00 GMT)ALFIE EVANS COME CHARLIE GARD/ Per sfortuna dei suoi assassini, il suo nome è già scritto in Cielo, di M. MondoCOME CHARLIE GARD/ Si muore per ordine dello Stato: il sacrificio del piccolo ALFIE EVANS, di P. Binetti

Il papà di Alfie Evans : “Stanno per uccidere mio figlio” : Il sito di Famiglia Cristiana ha pubblicato un’intervista esclusiva a Tom Evans, il padre del bimbo inglese a cui i medici vogliono staccare la spina. L’uomo conosce il giorno e l’ora in cui il suo piccolo Alfie morirà, perché gli sono stati comunicati dai medici dell’ospedale di Liverpool. Una vera e propria “sentenza di morte“, secondo il genitore. “Stanno per uccidere il mio Alfie“. “Nel ...

Alfie Evans - la Corte Suprema dice "no" al ricorso dei genitori : La Corte Suprema ha giudicato inammissibile il ricorso presentato dai genitori di Alfie Evans . Il caso del bambino di ventitre mesi afflitto da una gravissima patologia neurologica, ma non ...

Veglie di preghiera per Alfie Evans di oggi e domani in Liguria : Sono tre gli appuntamenti di preghiera in questo fine settimana per Alfie Evans, il bimbo inglese di due anni, affetto da una malattia non conosciuta, che i medici dell'ospedale Alder Hey di Liverpool ...

Alfie Evans - Papa Francesco incontra il papà e chiede di portarlo al Bambino Gesù di Roma : Alfie Evans, Papa Francesco incontra il papà e chiede di portarlo al Bambino Gesù di Roma Appello pubblico del Papa per il Bambino inglese affetto da una grave malattia neurodegenerativa e per il quale i mendici britannici hanno chiesto e ottenuto di poter staccare la spina ai macchinari che lo tengono in vita contro il […]

Papa Francesco incontra il padre di Alfie Evans/ Udienza in Vaticano : “Santità salvi nostro figlio” : Il papà di Alfie Evans, il bambino inglese per il quale i giudici hanno sentenziato l'eutanasia, è stato ricevuto oggi in Udienza privata da Papa Francesco a Casa Santa Marta(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 12:46:00 GMT)

Il Papa ha incontrato il padre di Alfie Evans : 'Custodire ogni vita' : Thomas Evans, padre del piccolo Alfie, ha incontrato Papa Francesco prima dell'udienza generale. Sul profilo social del giovane papà, un paio di foto, che documentano l'incontro, confermato anche al ...

Papa Francesco fa un appello per Vincent Lambert e Alfie Evans : "Custodire ogni vita" : "Attiro l'attenzione di nuovo su Vincent Lambert e al piccolo Alfie Evans: vorrei ribadire e confermare che l'unico padrone della vita dall'inizio alla fine naturale è Dio. Il nostro dovere è fare di tutto per custodire la vita. Pensiamo in silenzio e preghiamo perché sia rispettata la vita di tutte le persone e di questi nostri due fratelli, preghiamo in silenzio". A dirlo è stato Papa Francesco al termine ...

COME CHARLIE GARD/ Si muore per ordine dello Stato : il sacrificio del piccolo Alfie Evans : Lo Stato inglese deruba la famiglia del principio di autodeterminazione: la lunga vita di Alfie Evans, accolto dall'amore dei suoi genitori e dalla solidarietà del Bambin Gesù. PAOLA BINETTI

Alfie Evans - bocciata richiesta dei genitori di portarlo al Bambino Gesù di Roma. Ora l’ospedale può staccare la spina : Ha una malattia neurologica degenerativa non diagnosticata in modo chiaro. Sopravvive grazie ai macchinari e mantenerlo in vita sarebbe “inumano“, secondo i medici. Non è la storia di Charlie Gard, ma di Alfie Evans, bimbo di 23 mesi in cura a Liverpool per una gravissima patologia cerebrale. Nel febbraio scorso i giudici avevano autorizzato il distacco dei macchinari, ma i genitori avevano presentato ricorso, chiedendo che il ...

Il papà di Alfie Evans : "Abbandonato dalla Chiesa" : Il mondo pro life e pro family, intanto, continua ad appoggiare, sui social e dall'esterno dell'ospedale, la volontà dei coniugi Evans. Tra poche ore, in ogni caso, conoscreremo il destino del ...