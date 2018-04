romadailynews

: Blue Heart, il film di Patagonia per proteggere gli ultimi fiumi incontaminati d’Europa, il 4 maggio a Roma… - viviromatv : Blue Heart, il film di Patagonia per proteggere gli ultimi fiumi incontaminati d’Europa, il 4 maggio a Roma… - viviromatv : Blue Heart, il film di Patagonia per proteggere gli ultimi fiumi incontaminati d'Europa: - 4Outdoor_Enc : Blue Heart, il #film Patagonia per proteggere gli ultimi fiumi incontaminati d'Europa è in arrivo in Italia! Scopri… -

(Di venerdì 20 aprile 2018) L’ultimodocumentario di, descrive la lotta perglid’Europa e concentra l’attenzione su un potenziale disastro ambientale che potrebbe colpire il nostro continente. Il documentario verrà proiettato anche in Italia, presso My Cityplex Europa Roma, il prossimo 4 maggio. Il costo simbolico del biglietto è di 5 euro, cifra che verrà interamente devoluta alle organizazioni no profit che si battono per la tutela del “Cuore blu”. La penisola balcanica tra Slovenia e Albania ospita glid’Europa dove oltre 3.000 potenziali progetti idroelettrici minacciano di distruggere la cultura e l’ambiente di questa regione dimenticata. Se la feroce opposizione locale dovesse fallire, 20.000 chilometri di ruscelli lucenti e, affluenti impetuosi e correnti degli ...