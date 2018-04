Tangenti sanità | Fontana | “Regione Lombardia sarà parte civile” Giovedì al via gli

ilfattoquotidiano

: #Milano, tangenti nella #sanità: 4 primari arrestati. “Soldi e regali in cambio di forniture mediche” #10aprile - fattoquotidiano : #Milano, tangenti nella #sanità: 4 primari arrestati. “Soldi e regali in cambio di forniture mediche” #10aprile - petergomezblog : Tangenti nella sanità a Milano, arrestati quattro primari e un imprenditore - TgLa7 : #Tangenti #sanità Gustavo Alberto #Cioppa, ex sottosegretario alla Presidenza presso la Giunta guidata da Roberto… -

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Non perde tempi il gip di Milano, Teresa De Pascale. Comincerannopomeriggio, con quello dell’imprenditore Tommaso Brenicci, gli interrogatori di garanzia delle sei persone arrestate nell’ambito dell’inchiesta sulla corruzione con al centro la vendita di presidi medico-sanitari negli Istituti Ortopedici Cto-Pini e Galeazzi, in cambio di denaro anche sotto forma di false consulenze e altre utilità come borse griffate, cesti natalizi, inviti a convegni. Il giudice ha notificato agli indagati la fissazione degli interrogatori. Domani pomeriggio, alle 15, si comincia con quello a San Vittore di Brenicci, l’unico ad essere finito in cella. L’imprenditore è assistito dall’avvocato Paolo Tosoni. Venerdì al settimo piano del palazzo di Giustizia, nella stanza del giudice, saranno interrogati alle 9.30 Giorgio Maria Calori e alle 11 Carmine Cucciniello, i due primari del Cto-Pini difesi ...