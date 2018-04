“Quella volta Fabrizio…” La commozione di Fabio Fazio Ancora ricordi sulla morte di

caffeinamagazine

(Di lunedì 9 aprile 2018) L’onda diche è scaturita dalladi Fabrizio Frizzi non si èesaurita. A 15 giorni di distanza sonotantissimi idi affetto di amici e colleghi. Al coro in queste ore si è unito anchee con lui tutta la squadra di Che Tempo Che Fa. La modalità scelta dal conduttore è stata particolare, perché ha voluto condividere un bellissimo momento di cui forse qualcuno si era dimenticato.ha infatti voluto proporre un ‘reperto’ televisivo, quando Frizzi partecipò alla puntata speciale del Rischiatutto, programma storico di Mike Bongiorno cheaveva riportato in tv due anni fa. In molti ricordano la passione di Fabrizio per la musica e in particolare per i Beatles e infatti si presentò in trasmissione proprio come esperto del mitico quartetto di Liverpool. Il conduttore in quell’occasione diede dimostrazione di avere una ...