Ronaldo accusato di evasione fiscale per 14 | 7 milioni di euro rischia il carcere

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Un importo insignificante, motivo per cui è finito senza accordo il contenzioso tra il fisco spagnolo e Cristiano. Secondo indiscrezioni di stampa, il fuoriclasse portoghese avrebbe offerto un 'assegno in bianco' all'amministrazione finanziaria spagnola per chiudere la questione. In realtà, secondo ulteriori fonti, non si sarebbe trattato di un assegno in bianco ma di una cifra forfettaria giudicata 'non congrua' dalla controparte, pari a poco meno di 4di. I tribunali spagnoli stimano l'importo della presunta frodea oltre 14,7. La procedura si basa su un rapporto inviato dall'Agenzia delle entrate spagnola (AEAT), inviato ad un giudice inquirente a Pozuelo de Alarcon, un sobborgo di Madrid. La star del Real Madrid, secondo l'accusa, avrebbe approfittato di una struttura creata nel 2010 per nascondere alle autorità fiscali i ricavi generati in ...