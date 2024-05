Il fornaio ingegnere apre a Prato | La ricetta? Tornare alle origini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 19 maggio 2024), 19 maggio 2024 – Lui è un exelettronico trasformato in maestro panettiere: fino a oggi ha lavorato come consulente dell’arte bianca in Italia e in Europa. A, ora, ha deciso di aprire il suo laboratorio dove poter sperimentare e creare un crocevia di sapori autentici. Nuova avventura, insomma, per il panificatore Andrea Sortino: alla guida di una squadra di giovani imprenditori pratesi ha rilevato lo storico Panificio Ilardo per proporre pane, focacce e altre prelibatezze da forno salate e dolci realizzate con pochi ingredienti di qualità, sfornati tutte le mattine e serviti all’interno del forno e in alcuni ristoranti, bar, botteghe per creare una vera rete del gusto sano e genuino.si prepara così ad accogliere in via Ferrucci 91/c l’inaugurazione del "Forno Mangiapane": sarà aperto da ...