Ora le risposte dalle istituzioni e da tutti i partiti

(Di domenica 19 maggio 2024) Firenze, 19 maggio 2024 – Dal 9 luglio 2021 a oggi i lavoratori ex Gkn sono in presidio permanente per difendere il lavoro, la fabbrica, il futuro. Nel frattempo, in uno stillicidio di promesse, illusioni e molte delusioni, sono scesi da 422 a circa 140. Tanti hanno cercato uno stipendio sicuro lasciando il cuore accanto a chi è rimasto a lottare. Per una fabbrica d’eccellenza lasciata morire con i macchinari impacchettati. La rabbia è covata in questi anni, non poteva essere altrimenti. La svolta non c’è mai stata, i tentativi sono andati a vuoto a partire dalla strategia di Qf risultata presto perdente. Gli operai non hanno mollato e intorno a loro hanno creato una mobilitazione popolare, un abbraccio sincero che accomuna tanti destini precari. Quelli dell’ex Gkn non hanno solo protestato, ma si sono dati da fare per studiare come reindustrializzare la produzione di Campi ...