Aggressioni in autobus - la denuncia del trasporto pubblico | Siamo sotto attacco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 19 maggio 2024) Pisa, 19 maggio 2024 – Sono in aumento le segnalazioni di comportamenti aggressivi o molesti da parte degli utenti nei confronti dei lavoratori dei servizi di. "Si tratta di un fenomeno in crescita in tutti i settori dele anche in un ambito in passato meno soggetto a episodi di questo tipo come quello aeroportuale". Arlo è Fulvio Cacace, segretario generale di Filt-Cgil Pisa, all’indomani dell’incontro tenutosi a Firenze e organizzato da Filt-Cgil Toscana, nel corso del quale è stata ribadita la necessità di intervenire per limitare un fenomeno che desta sempre maggiore preoccupazione ed espone gli operatori a rischi non di poco conto. La proposta avanzata è l’introduzione di un reato di aggressione che possa disincentivare gli utenti da comportamenti violenti a danno del ...