VIDEO Roland Fischnaller vince a Winterberg e conquista la Coppa del Mondo! La gara

Ni No Kuni II : Revenant Kingdom torna a mostrarsi in un VIDEO focalizzato su Roland : Con l'avvicinarsi dell'uscita di Ni No Kuni II: Revenant Kingdom, Bandai Namco continua condividere dell'interessante materiale dedicato al suo gioco.Dopo aver visto in azione il titolo nei primi 18 minuti ecco altri 10 minuti di gameplay per Ni No Kuni II: Revenant Kingdom focalizzati, questa volta, su Roland mentre si addentra in un sotterraneo fino ad affrontare un boss chiamato Black KnightQui di seguito è possibile visionare il video ...