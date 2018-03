Vincitori | ripescati e sconfitti delle elezioni 2018 | chi andrà in Parlamento

leggioggi

(Di martedì 13 marzo 2018) Mentre la composizione di un governo sembra sempre più in alto mare, si avvicinano i giorni per l’insediamento del nuovodopo le, che avverrà il prossimo 23 marzo, con la prima seduta pubblica di Camera e Senato. Sarà il via ufficiale alla Legislatura numero ventotto, quella che si annuncia come unapiù travagliate, a giudicare dalle premesse elettorali. Leggi anche, ipotesi estrema: governo M5S-Lega per la legge elettorale Se i gruppi parlamentari principali rimarranno quelli già presenti – con l’eccezione di Liberi e Uguali che ingloberà Sinistra Italiana e i fuoriusciti dal Pd – altrettanto non può dirsi sui big della politica, dello spettacolo e della cultura che hanno tentato la candidatura. Alcuni di loro hanno cercato l’elezione per la prima volta, e hanno colpito nel segno, altri invece hanno sofferto una dolorosa sconfitta alle urne, ...