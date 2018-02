Vittoria | elezioni 4 marzo | aggiudicata gara per montaggio seggi

Elezioni - Romani : 'Vicinissimi alla Vittoria - Tajani sarebbe premier di grande prestigio' : 'Non mi strapperà mai questa mattina una parola sulle larghe intese, lavoriamo e siamo vicinissimi alla vittoria. In Senato c'è già la maggioranza, alla Camera ci mancano 7 deputati'. Lo dice Paolo ...

Michela Vittoria Brambilla rischia l'esclusione dalle elezioni. Indiscrezione del Corsera : manca la dichiarazione di apparentamento della lista 'Noi con l'Italia' : Ci sono 15 candidature della coalizione di centrodestra nella circoscrizione Lombardia 1, alla Camera, che rischiano di saltare e tra queste c'è un nome eccellente, quello di Michela Vittoria Brambilla. Un'Indiscrezione del Corriere della Sera spiega che solo un ricorso in Cassazione, nelle prossime 48 ore, può salvare le candidature in bilico.Le candidature, spiega il Corsera, sono a rischio per una ragione precisa:"L'ufficio ...

Elezioni - Berlusconi : “Tajani premier? Sarebbe bellissimo. Convinto della Vittoria - centrodestra al 45% - FI traino” : “Se fosse possibile avere Tajani Sarebbe una bellissima scelta: ha sempre dimostrato lealtà assoluta alle idee di Fi e a Silvio Berlusconi”. Dai microfoni di Rtl 102.5, Silvio Berlusconi ha fatto ufficialmente il nome del presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani come possibile presidente del consiglio in caso di vittoria del centrodestra alle Elezioni del 4 marzo prossimo. “È una persona molto stimata a livello europeo ...

Sondaggi/ Una lista gay decisiva per la Vittoria alle elezioni? Il 6 - 2% degli italiani la voterebbe... : Una lista gay secondo un nuovo Sondaggio prenderebbe oltre il 6% dei voti, con la metà degli elettori eterosessuali. Una percentuale decisiva per la vittoria di una coalizione(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 16:29:00 GMT)

Elezioni - “i mercati tifano larghe intese. Vittoria M5s scenario peggiore. Ma le promesse di tutti i leader aumentano debito” : Un parlamento “sospeso“, cioè senza che nessuna coalizione riesca ad ottenere la maggioranza. E dunque alla fine un governo a larghe intese da Forza Italia al Pd. Oppure la Vittoria del centrodestra. Che, però, probabilmente non riuscirebbe a governare vista l’eterogenea composizione della coalizione. L’arrivo del Movimento 5 stelle a Palazzo Chigi o di un’inedita maggioranza “anti-establishment“, con la ...

Elezioni - Di Maio : “Centrodestra avanti negli uninominali? Presto per cantare Vittoria : non ci sono ancora i nostri nomi” : Il candidato premier del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, in diretta da Porto Marghera dice la sua sulle proiezioni che danno il centrodestra avanti su tutti i collegi uninominali: “Ci stiamo preparando per scegliere i candidati per i collegi uninominali, un meccanismo territoriale, dove ogni candidato con un voto in più vince. Oggi ho visto una serie di proiezioni rilanciate dai giornali secondo cui il centrodestra è avanti in tutti i ...

Roy Moore ha fatto ricorso contro la Vittoria di Doug Jones alle elezioni per il Senato in Alabama : Roy Moore, il controverso candidato Repubblicano sconfitto due settimane fa alle elezioni per rinnovare uno dei due seggi al Senato statunitense per l’Alabama, ha annunciato di avere chiesto a un giudice di bloccare la certificazione come vincitore delle elezioni di Doug The post Roy Moore ha fatto ricorso contro la vittoria di Doug Jones alle elezioni per il Senato in Alabama appeared first on Il Post.

Elezioni - dal Pd fragile nelle Regioni rosse al primato del M5s che non produce seggi : la fuga per la Vittoria del centrodestra : Presente tutto quello che è stato scritto nelle ultime settimane sullo stato di salute del Partito Democratico? Non è vero niente. Il Pd infatti oggi sta peggio di come si è raccontato finora. Sta parecchio peggio rispetto allo scorso anno di questi tempi (ha perso 8, 9, 10 punti, a seconda dell’istituto di rilevazione), sta molto peggio rispetto alle Elezioni politiche del 2013, quelle della “non vittoria” di Pierluigi ...

Elezioni Catalogna/ Risultato e ultime notizie : Puigdemont - “la Spagna riconosca nostra Vittoria” : Elezioni Catalogna 2017, Risultato e ultime notizie: vincono gli indipendentisti, che hanno la maggioranza assoluta, con Ciudadanos che si afferma come primo partito(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 12:30:00 GMT)

Elezioni Catalogna - scrutinio in corso : indipendentisti verso Vittoria | : Gli indipendentisti avrebbero vinto la sfida con gli unionisti e avrebbero raggiunto la maggioranza assoluta dei seggi. Alle 18 affluenza al 68%. Elezioni convocate da Rajoy dopo la destituzione del ...