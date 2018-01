Isola dei Famosi 2018 | pazza Isola tra cupido | il giullare e la svampita

Romanzo Famigliare viene sconfitto dall’Isola dei Famosi Video : Ieri è l’ennesima battaglia a colpi di share tra le due rivali di sempre: Rai 1 e Canale 5. Nella serata di ieri la Rai ha mandato in onda, come di regola, il suo cavallo di battaglia che, puntata dopo puntata, ha conquistato tanti telespettatori: #Romanzo Famigliare. La rete avversaria invece ha dato il via all’Isola dei Famosi, [Video] condotto dalla bellissima e bravissima Alessia Marcuzzi. Buona la prima per l’Isola dei Famosi Ieri Canale 5 ...

L'Isola dei Famosi - Francesco Monte dimentica Cecilia con Paola : video Video : I bookmaker lo indicano come favorito dell’edizione 2018 dell’Isola dei Famosi. #Francesco Monte si è calato con entusiasmo nella nuova sfida. L’ex tronista di Uomini e Donne ha voglia di voltare pagina dopo la brusca interruzione della relazione con Cecilia Rodriguez [Video] al termine di un faccia a faccia in diretta tv nella casa del GF VIP. Un fulmine a ciel sereno per il tarantino che in più di una circostanza aveva manifestato la volonta' ...

L’Isola dei Famosi - cambia programmazione – Ecco da quando : L’isola dei Famosi cambierà giorno di programmazione. Il reality, iniziato il 22 gennaio, non sarà più trasmesso di lunedì, ma questa variazione non sarà immediata: avverrà tra qualche settimana. Vediamo quando e perchè. L’isola dei Famosi: il motivo del cambio di programmazione Il reality di Canale 5 è cominciato solo da qualche giorno e già si parla di cambio di programmazione. Perchè? Solitamente si prende questa decisione a causa ...

Elena Morali concorrente “fantasma” dell’Isola dei famosi 2018 - con lei anche… : L’isola dei famosi 13, nella seconda puntata arrivano due nuovi concorrenti. Ecco chi sono. Elena Morali nuova concorrente de L’isola dei famosi 2018 Il settimanale Chi rivela che sarà la showgirl Elena Morali la nuova naufraga in Honduras. Il suo ruolo, in un primo momento, sarà quello di “fantasma”. Vivrà rubando cibi e oggetti agli […] L'articolo Elena Morali concorrente “fantasma” dell’Isola ...

Meraviglie La PenIsola dei Tesori : anticipazioni e ospiti 24 gennaio 2018 : Meraviglie La Penisola Dei Tesori quarta puntata va in onda su Rai 1 mercoledì 24 gennaio 2018. La prima edizione del programma condotto da Alberto Angela giunge così alla fine con l’ultimo appuntamento di questo vero e proprio viaggio alla scoperta di opere, luoghi, sistemi di vita assolutamente particolari che testimoniano la creatività e l’ingegno dei nostri predecessori. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti ...

MERCEDESZ HENGER / Filippo Nardi deride Eva Henger e il suo compagno in aeroporto (Isola dei famosi 2018) : MERCEDESZ Henger racconta il confronto tra la madre Eva e Filippo Nardi in aeroporto prima dell'inizio dell'Isola dei famosi 2018. A farne le spese anche il suo compagno...(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 08:22:00 GMT)

Isola dei FAMOSI 2018/ Video - scintille tra Cecilia Capriotti e Alessia Mancini : ISOLA dei FAMOSI 2018, Elena Morali arriva in Honduras nel corso della seconda puntata? Il fidanzato e noto comico Scintilla sarebbe già geloso di Francesco Monte!(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 08:19:00 GMT)

Isola dei Famosi : la Cipriani ha finto sull'elicottero? Le accuse a Mattino 5 Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sull'#Isola dei Famosi, il reality di Canale 5, che non andra' più in onda di lunedì [Video]a partire dal 13 febbraio. Le ultime novita' rivelano che #Francesca Cipriani è stata duramente attaccata dagli opinionisti durante la puntata odierna di Mattino 5. News Isola dei Famosi: Francesca Cipriani attaccata a Mattino 5 Momenti di paura ieri 22 gennaio in occasione della prima puntata dell'#Isola ...

L'Isola dei Famosi : Belen manda un segno evidente a Stefano durante la diretta Video : Ieri sera si è svolta la prima puntata de ''L'#isola dei Famosi 2018'' ottenendo ascolti davvero ottimi. Tuttavia, come si poteva immaginare dal cast scelto dagli autori, i colpi di scena non sono affatto mancati. [Video] Infatti, tutto il popolo del web e i telespettatori da casa si sono scatenati contro Francesca Cipriani per i tentavi di tuffi dall'elicottero prolungati all'infinito per attacchi di panico: la showgirl italiana ha davvero ...

Isola dei famosi : imbarazzante gaffe di Mara Venier - caos sul web Video : Ieri, lunedì 22 gennaio ha, finalmente, riaperto i battenti la nuova edizione dell'Isola dei famosi. [Video] I naufraghi hanno, quindi, fatto il loro ingresso trionfale sulle bellissime spiagge honduregne. Al timone di tutto il reality c'è, come sempre, la veterana #Alessia Marcuzzi, affiancata da due personaggi molto famosi: il vincitore della seconda edizione del Granfe Fratello VIP, Daniele Bossari e la scoppiettante Mara Venier. Ad ...

L'Isola dei famosi 2018 varia programmazione al martedì sera : da quando e perché Video : #L'isola dei famosi 2018 è appena cominciata [Video]con un grande ritorno sul piccolo schermo della rete di Canale 5, avvenuto proprio ieri sera, in data lunedì 22 gennaio. Come in molti gia' sanno, la programmazione settimanale del reality show era stata fissata di lunedì sera ma, di recente, scopriamo che a breve vi sara' una piccola variazione in merito: L'isola dei famosi 2018 non sara' più trasmessa di lunedì ma la sua messa in onda ...

Isola dei Famosi - Chiara Nasti accende il reality : 'Sei un para...o' Video : Nel Bel Paese il nome Chiara è sinonimo di fashion blogger. Sulla scia di Chiara Ferragni [Video], regina di Instagram, sono riuscite a farsi largo nel mondo dei social Chiara Biasi, fidanzata di Simone Zaza, e la napoletana #Chiara Nasti. Quest’ultima è tra i protagonisti della nuova edizione dell’#Isola dei Famosi. Su Instagram ha raggiunto un milione e mezzo di follower e, nonostante la giovane eta', ha gia' ottenuto risultati prestigiosi ...

'Meraviglie - La penIsola dei tesori' stasera in tv su Rai1 - anticipazioni della quarta puntata : Torna questa sera 24 gennaio su Rai1 , l'appuntamento con 'Meraviglie - La penisola dei tesori' , il fortunato programma televisivo documentaristico ideato e condotto da Alberto Angela . anticipazioni ...

Isola dei Famosi 2018 : pazza Isola tra cupido - il giullare e la svampita : L'Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi ha debuttato ieri in tv ed è stato subito un successo di pubblico, un vero e proprio boom in termini di ascolti. Ecco i top e i flop delle prime ore di Isola. Gossip, Francesco Monte e Paola Di Benedetto: cupido li ha colpiti, prima notte insieme e primi segni d'intesa Francesco Monte, favoritissimo per la vittoria finale, ha ben iniziato il suo percorso all'Isola. ...