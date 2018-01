Perché gli stadi si chiamano così | Meazza | Maracanã e tutti gli altri

In California due genitori sono stati arrestati Perché da anni tenevano i 13 figli prigionieri e denutriti : A Perris vicino a Los Angeles, in California, una coppia di genitori è stata arrestata perché da anni teneva i tredici figli prigionieri in condizioni di denutrizione: alcuni di loro – che hanno dai due ai ventinove anni – sono The post In California due genitori sono stati arrestati perché da anni tenevano i 13 figli prigionieri e denutriti appeared first on Il Post.

La figlia di Bobby Solo : Perché Maria non fa il trono per le lesbiche? : Dopo l'amore sbocciato a Uomini e Donne tra Claudio Sona e Mario Serpa e quello tra Alex Migliorini e Alessandro D'Amico, chi salirà sul trono gay? Un'autocandidatura è già arrivata ed è quella della figlia di Bobby Solo, Veronica Satti. Veronica si era già fatta conoscere lo scorso anno nel salotto di Barbara D'Urso, quando chiedeva un incontro col padre. I due, infatti, non si vedono da quando lei aveva 13 anni e la Satti, ...

Cuccioli di leone uccisi Perché in esubero : «Non è raro negli zoo» : «Quando nascono i Cuccioli in uno zoo o in un bioparco aumentato gli ingressi. Per questo si fanno riprodurre gli animali. Poi, però, spesso non c’è spazio per tutti i nati. Una delle soluzioni che adottano è di eliminarli». Enrico Alleva, etologo dell’Accademia dei Lincei, non si stupisce di quanto accaduto in uno zoo svedese. A Boras Djurpark, vicino a Goteborg, nove Cuccioli di leone uccisi negli ultimi cinque anni. Gli animali erano ...

Asia Argento doppiata dalla Pivetti : gli ascolti di 'Amore criminale'. Da Raitre : 'Perché l'abbiamo sostituita' : Veronica Pivetti alla guida Amore Criminale su fa il 6% di share doppiando così l'ex conduttrice Asia Argento . Il debutto della Pivetti nella domenica sera di Rai3 (la scorsa edizione andava in onda ...

Tommasi è l’incredibile retroscena in Ficg : “non mi vogliono perchè ero un calciatore” : “Cosa fa la differenza in questa corsa a tre? Il termometro della situazione in cui si trova il calcio. Nessuno dice che sono incapace ma l’handicap diventa quello di aver giocato fino alla Nazionale. Viene interpretato come un difetto”. Damiano Tommasi, ospite di “Pezzi da 90” sull’emittente umbra Radio Onda Libera, parla della sua candidatura alla guida della Figc. “Quello di presidente e’ ...

Fisco - tecnici del Senato : “Tasso di evasione Irpef doppio rispetto alle stime. Perché gli italiani mentono sui redditi” : Un tasso complessivo di evasione Irpef quasi doppio rispetto alle precedenti stime: 14,4%. Con il risultato che il valore dei redditi imponibili sottratti al Fisco sale fino a 38,5 miliardi. Quasi 21 dei quali dipendono dall’evasione di introiti da lavoro autonomo e di impresa. A ricalcolare il gettito perso dallo Stato è uno studio dell’Ufficio valutazione impatto del Senato con il dipartimento di Economia dell’Università Cà ...

Baby gang in azione a Napoli. Un'altra aggressione davanti alla fermata della metro. E a Pomigliano - vittime scelte perchè di colore : L'ultimo caso davanti alla stazione 'Policlinico': un sedicenne ha riferito di essere stato avvicinato da un gruppo di ragazzi, di età compresa tra i 16 e i 18...

NEW YORK ENCOUNTER/ Carrón : svegli Perché attratti da qualcosa di meraviglioso : Al New YORK ENCOUNTER è stata la volta, come sempre di don Julián Carrón, che ha presentato la biografia di don Giussani appena edita in inglese.

Stefano Coletta a DM : «Gli ascolti di Rai3? Siamo meno terremotati del previsto. Vi spiego Perché non ho riconfermato Asia Argento ad Amore Criminale» : Stefano Coletta, direttore di Rai3 Il terremoto annunciato – assicura – non s’è visto. E, se c’è stato, non ha fatto disastri. A sei mesi dal suo insediamento, Stefano Coletta parla della Rai3 da lui diretta e traccia un primo bilancio con toni ottimistici. Da una parte – lo ammette lui stesso – la rete ha perso dei pezzi importanti, da Fabio Fazio al gruppo di Gazebo, ma dall’altra ha acquisito nuovi ...

Gli esperti di viaggi spiegano Perché torniamo sempre negli stessi posti : Di solito, i viaggiatori incalliti desiderano visitare i luoghi più disparati del mondo. Tuttavia, ci sono destinazioni talmente speciali che anche i più avventurosi vogliono farvi ritorno diverse volte.Ma cosa rende un posto così importante e irresistibile? Huffpost ha parlato con alcuni esperti di viaggio per scoprirlo.Senza ulteriori indugi, ecco le dieci qualità che rendono una meta degna di una seconda visita. ...

Borges e il Nobel mancato : 50 anni dopo sappiamo Perché gli fu negato il premio : Declassificazione dei vecchi archivi dell'Accademia svedese svelata dal quotidiano "Svenska Dagbladet"

Perché gli hedge fund hanno assunto la più grande campionessa di poker della storia : Che cosa ha spinto Bridgewater Associates, il mitico hedge funds fondato da Ray Dalio, ad assumere la più grande campionessa di poker della storia? Ecco l’incredibile storia di Vanessa Selbst, la 33enne di Brooklyn che oggi sfida ogni giorno i mercati come se fosse sul tavolo verde. E senza bluffare...

Par condicio - Perché è giusto che l’AgCom controlli anche gli interventi dei giornalisti in tv : di Angelo Mazzoleni In questi giorni di campagna elettorale, oltre alle promesse mirabolanti, senza coperture di alcuni partiti politici, assistiamo a una contestazione, da parte di alcuni autorevoli giornalisti, dell’estensione a questa categoria, di alcune norme dell’ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom) atte a garantire un minimo di par condicio in tv. In pratica, come per i politici, viene richiesta la presenza di più ...