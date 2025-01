Ilfattoquotidiano.it - Espulso dopo 10 secondi: l’incredibile episodio avvenuto durante il match tra Ascoli e Milan Futuro di Serie C – Video

E’ statosoli 10in, partita valida per il girone B dellaC. E’ quanto accaduto a Antonio Gala, giocatore rossonero sceso sul terreno di gioco al minuto 82 e cacciato senza nemmeno aver toccato il pallone: una gomitata a un avversario gli è costata carissima.Allo stadio Del Duca, la formazione di Daniele Bonera (in cui gioca il figlio di Zlatan Ibrahimovic) era in vantaggio per 2-1 quando l’allenatore rossonero ha optato per un doppio cambio: sono entrati Gala e Magni, mentre in panchina sono stati richiamati D’Alessio e Sandri. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare cosa sarebbe successouna manciata di: la reazione del centrocampista ha obbligato i rossoneri a giocare in inferiorità numerica, con il risultato di essere prontamente puniti dall’che ha trovato il gol del pareggio.