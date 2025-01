Sport.quotidiano.net - Parma-Venezia, pari di rigore al Tardini: risultato finale 1-1

, 19 gennaio 2025 – Arisponde. Aldifinisce 1-1 tra i ducali padroni di casa e il. Unche, occasioni alla mano, sta forse un po' più stretto alla formaziomne di Pecchia. A partire meglio sono stati però i lagunari, passati in vantaggio dopo appena 20’ con iltrasformato da Pohjanpalo per un fallo di Keita su Yeboah. Gli uomini di Di Francesco non hanno però saputo capitalizzare appieno il vantaggio nel prosieguo di un primo tempo nel complesso avaro di grandi emozioni (un solo tiro in porta) e, dopo aver chiuso il primo tempo in 1-0, hanno subito il ritorno di di fiamma unuscito dal campo tra i fischi del pubblico gialloblù, ma poi rivitalizzato dai cambi operati a inizio ripresa da Pecchia: l’ingresso in campo di Hernani – autore delsempre dal dischetto al 56’ – e Camara ha infatti dato nuova linfa vitale al gioco dei padroni di casa che nei secondi 45’ hanno creato una notevole mole di palle gol rischiando pochissimo (gol annullato per fuorigioco a Oristanio al 78’) ma senza riuscire a piazzare la zampata del sorpasso.