Incidente mortale: macchina si ribalta, muore Lorenzo Tommasi pochi giorni dopo il papà

Tragedia a Cassino, in provincia di Frosinone, dove nella serata di sabato 18 gennaio si è verificato un. Una Smart, guidata da, si èta in via San Pasquale, alla periferia della città. Il 37enne, residente nella zona, ha perso la vita. Nonostante l’intervento immediato del personale sanitario del 118, arrivato sul posto pocole 20.30, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul posto.Leggi anche: Usavano un rottweiler per le rapine, sgominata banda di soli minorenniSecondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, l’non ha coinvolto altre vetture.viaggiava da solo quando la sua auto si èta, per cause ancora in fase di accertamento. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno effettuato i rilievi necessari per stabilire l’esatta dinamica.