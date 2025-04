Earth Day 2025 Plastic Free celebra il Pianeta con 200 pulizie ambientali in tutta Italia e all’estero

Plastic Free è pronta ad entrare in azione per celebrare la 55esima edizione dell'Earth Day, la Giornata della Terra indetta dalle Nazioni Unite per sensibilizzare la popolazione mondiale sulle condizioni in cui versa il nostro Pianeta e su cosa poter fare per salvaguardarlo. Un evento globale che vedrà in ogni angolo del mondo iniziative, convegni, incontri nelle scuole, progetti e molto altro. Al centro dell'edizione 2025, il tema "Il nostro potere, il nostro Pianeta", ovvero una riflessione sulla crisi climatica, sullo sfruttamento delle risorse naturali e sulle energie alternative.I volontari della Onlus impegnata dal 2019 nel contrastare l'inquinamento legato all'abuso di Plastica saranno impegnati nel weekend del 26-27 aprile con pulizie ambientali e sensibilizzazioni in 200 località in tutta Italia e negli oltre 30 Stati esteri dove l'associazione è presente.

