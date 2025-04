Libri Chiara Gily presenta alla Feltrinelli di piazza dei Martiri Aspettami al Caffè Napoli

Leggi su Ildenaro.it

Mercoledì 16 aprile alle ore 18.00, presso Ladidei, si terrà lazione del romanzoal, il nuovo titolo dipubblicato da Mondadori. L’autrice incontrerà il pubblico per raccontare la genesi del suo libro, in dialogo con la giornalista e scrittrice Raffaella R. Ferré, che interverrà durante l’incontro. Un’occasione preziosa per scoprire una storia di radici e rinascita, nella città dove tutto ha avuto inizio.Lidia ha lasciatoper Trieste molti anni fa. Da allora fa ritorno di rado, senza mai riuscire a farsi accompagnare dall’eterno fidanzato Pietro. Solo l’invito al terzo matrimonio della cugina può costringerla a un fine settimana nella sua città d’origine. Alice l’ha scelta come damigella d’onore e Lidia non ha scuse per evitare le nozze.