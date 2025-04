Urbanpost.it - Matrimoni nel mondo: usanze e superstizioni che vi lasceranno a bocca aperta

Leggi su Urbanpost.it

Ilo è una celebrazione universale che unisce due persone in un legame riconosciuto, e si può manifestare in infinite varianti culturali. Ogni popolo ha sviluppato tradizioni uniche, spesso radicate in credenze ancestrali eche possono sembrare bizzarre agli occhi esterni, ma che racchiudono profondi significati simbolici per chi le pratica. Per il fotografo dio, catturare questi momenti unici rappresenta una sfida affascinante e un’opportunità per documentare patrimoni culturali di inestimabile valore.Ecco un viaggio tra leali più sorprendenti del.Le tradizioni europeeGreciaIn Grecia, gli sposi indossano corone unite da un nastro durante la cerimonia ortodossa, simboleggiano il loro regno congiunto sulla nuova famiglia.