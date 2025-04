Roma Gualtieri sul nuovo stadio A breve notizie positive e importanti

notizie positive e importanti a breve". Lo ha annunciato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo ai microfoni di Tele Radio Stereo in merito al nuovo stadio della Roma.Il primo cittadino ha confermato che l'amministrazione capitolina sta lavorando "alacremente" al progetto e che si attende un imminente passo significativo da parte della società sportiva. Nessuna anticipazione sui dettagli, ma Gualtieri ha invitato i tifosi e i cittadini a pazientare ancora un po'.Le dichiarazioni alimentano l'attesa per un progetto strategico che, da anni, rappresenta una delle priorità per il futuro sportivo e infrastrutturale della Capitale.

