Inter c’è un problema in vista della Champions la preoccupazione di Inzaghi è alta

Inter, il Bayern Monaco arriva a Milano e Simone Inzaghi ha un problema di non poco conto: il tecnico è preoccupato

La Champions League logora chi la gioca. Un torneo lungo e sfiancante, che si disputa durante la settimana ed impone a sforzi extra calciatori e club. Sempre con valigia e passaporto in mano, da uno stadio all'altro, da una nazionale all'altra, con cambiamento di clima ma anche di condizioni del terreno di gioco.

Insomma, un problema continuo che inficia sulle squadre e può portare a togliere anche 10 punti a campionato in media se non si è abbastanza preparati. Sia chiaro, ognuno vorrebbe giocare sempre la Champions League e questi sono i rischi del mestiere. D'altronde la Champions League è la competizione più importante per club, l'ambizione massima per tutti i calciatori.

