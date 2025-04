Avpn in Polonia ecco la pizza più profonda d’Europa infornata 320 metri sotto il livello del mare

Leggi su Ildenaro.it

, l’Associazione della veranapoletana, conquista un nuovo record. Dopo lapiù altarealizzata su una delle cime del Monte Bianco, a oltre 3400di altitudine, iioli disi sono cimentati in una prova a dir poco impegnativa. In un ristorante sotterraneo di Zabrze, in, l’Associazione VeraceNapoletana ha realizzato lanapoletana più “. Un evento unico per il mondo dell’arte bianca andato in scena il 13 aprile nel cuore della storica Miniera Guido a ben 320ildel.“Dopo lapiù alta, sfornata sul Monte Bianco solo pochi mesi fa, siamo scesi nelle profondità della terra per realizzare quella più bassa – ha raccontato Antonio Pace, presidente. Un doppio segnale forte, simbolico, che racconta come lanapoletana non abbia più confini, né in altezza, né in profondità.