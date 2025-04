Convalidato l’arresto per Massimiliano Mulas accusato di violenza sessuale su una undicenne a Mestre

Vanityfair.it - Convalidato l’arresto per Massimiliano Mulas, accusato di violenza sessuale su una undicenne a Mestre Leggi su Vanityfair.it Davanti al gip di Venezia, il 45enne residente in provincia di Cuneo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ha alle spalle un pesante elenco di precedenti specifici

Accusato di violenza sessuale su una undicenne a Mestre: convalidato l'arresto di Massimiliano Mulas. Massimiliano Mulas violenta una bambina di 11 anni, lo stupratore seriale «la seguiva da giorni». L'ipotesi pr. Violenza sessuale sulla bimba di 11 anni: convalidato il fermo per Massimiliano Mulas. Massimiliano Mulas, lo stupratore della bambina di 11 anni preso da un carabiniere fuori servizio vicino alla. Undicenne stuprata a Mestre: arrestato Massimiliano Mulas, con precedenti condanne di violenza, tradito dal suo marsupio. Massimiliano Mulas convalidato il fermo per gli abusi sulla bambina di 11 anni lo stupratore seriale resta in carcere. Ne parlano su altre fonti

Nota di vanityfair.it: Convalidato l’arresto per Massimiliano Mulas, accusato di violenza sessuale su una undicenne a Mestre - Davanti al gip di Venezia, il 45enne residente in provincia di Cuneo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ha alle spalle un pesante elenco di precedenti specifici ...

Si apprende da msn.com: Massimiliano Mulas violenta una bambina di 11 anni, lo stupratore seriale «la seguiva da giorni». L'ipotesi premeditazione - Massimiliano Mulas, lo stupratore seriale che avrebbe aggredito una bambina di 11 anni a Mestre, resta in carcere. Convalidato l'arresto del 45enne, originario di Tempio Pausania ...

Riporta rainews.it: Accusato di violenza sessuale su una undicenne a Mestre: convalidato l'arresto di Massimiliano Mulas - Davanti al gip del Tribunale di Venezia il 45enne di origini sarde si è avvalso della facoltà di non rispondere ...