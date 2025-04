25 aprile a Firenze Fdi propone d’intitolare la rotonda dell’Affrico a Giovanni Gentile E’ polemica in Palazzo Vecchio

rotonda "attualmente priva di toponimo e situata all'intersezione tra viale Righi e via Lungo l'Affrico", a Giovanni Gentile, il filosofo ritenuto, con Mussolini, l'ideologo del fascismo. Per questo si è scatenata la polemicaL'articolo 25 aprile a Firenze: Fdi propone d’intitolare la rotonda dell’Affrico a Giovanni Gentile. E’ polemica in Palazzo Vecchio proviene da Firenze Post. .com - 25 aprile a Firenze: Fdi propone d’intitolare la rotonda dell’Affrico a Giovanni Gentile. E’ polemica in Palazzo Vecchio Leggi su .com Alessandro Draghi, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, vicepresidente dell'assemblea legislativa, ha proposto di intitolare la nuova"attualmente priva di toponimo e situata all'intersezione tra viale Righi e via Lungo l'Affrico", a, il filosofo ritenuto, con Mussolini, l'ideologo del fascismo. Per questo si è scatenata laL'articolo 25: Fdila. E’inproviene daPost.

Draghi (FdI) vuole una rotonda a Firenze per Giovanni Gentile, è polemica. 25 aprile, la Firenze antifascista torna in piazza. 25 aprile, le manifestazioni per la Liberazione | Meloni: “La fine del fascismo pose le basi per la democrazia”. Il 25 aprile ingresso gratuito agli Uffizi, Palazzo Pitti, Boboli e ai Musei del Bargello. Il 25 aprile nelle Case del Popolo di Firenze e provincia!. 25 Aprile, 77° anniversario della Liberazione dall’occupazione nazista e dal regime fascista. Ne parlano su altre fonti

Si apprende da gonews.it: Draghi (FdI) vuole una rotonda a Firenze per Giovanni Gentile, è polemica - In occasione dell'Anniversario della Liberazione, il vicepresidente del Consiglio comunale di Firenze, Alessandro Draghi, propone di intitolare una ...

Si apprende da controradio.it: FdI propone intitolazione luogo a Gentile, polemica a Firenze - Polemiche a Firenze dopo che il consigliere di FdI a Palazzo Vecchio Alessandro Draghi e vicepresidente dell'assemblea legislativa, ...

Come scrive msn.com: Treviso. Scontro sul 25 aprile: «Leggiamo Scurati in piazza». FdI: «No, è divisivo» - «Nemmeno per sogno - replica Guido Bertolazzi, capogruppo di FdI in consiglio ... Signori, il 25 aprile, il monologo oscurato come già annunciato dai primi cittadini di Bergamo,Firenze e Livorno.