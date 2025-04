Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-04-2025 ore 16:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità sul Raccordo Anulare in in carreggiata interna tra Trionfale Salaria stessa situazione in carreggiata esterna tra laFiumicino è Lanina via Monte Mario per lavori alla rete fognaria e resta chiusa via Mario Fani 3 via Pieve di Cadore via Stresa possibili ripercussioni in tutta l'area circostante a partire dalle 18 concerto sulla scalinata di Trinità dei Monti nonostante la zona sia pedonalizzata non si escludono ripercussioni e l'area circostante Piazza di Spagna e questa notte dalle 22 chiusura della galleria pasa nelle due direzioni Ci troviamo tra Piazza della Rovere e porta Cavalleggeri quindi a ridosso di San Pietro la riapertura è prevista per domani mattina alle 5 lavori di notte anche sul tratto Urbano della A24-teramo tra le 22 e le 6 chiuso tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione della città ed è chiusa per lavori di notte che via Ardeatina dalle 22 alle 63 via della Cecchignola & via di Tor Carbone sempre in direzione del centro città https://storage.