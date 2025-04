Romadailynews.it - Roma, disordini prima del derby: danni per 40mila euro a Ponte Milvio

Cassonetti incendiati e arredi urbani vandalizzati, Ama al lavoro per il ripristino del decoro.per circasono stati registrati da Ama a seguito dei graviverificatisi nella serata di domenica 13 aprile a, nei pressi di, in concomitanza con ilcalcistico della Capitale. In una nota ufficiale, l’azienda municipalizzata ha riferito che circa 30 contenitori per rifiuti, tra cassonetti per la raccolta differenziata e cestini stradali, sono stati incendiati o vandalizzati.Per ristabilire il decoro urbano nelle aree colpite dagli scontri e dal massiccio afflusso di tifosi, Ama ha attivato una task force operativa già nella notte. Sul posto sono stati impiegati 20 operatori, affiancati da diversi mezzi tra cui spazzatrici, compattatori, lavastrade e mezzi a vasca, con l’obiettivo di effettuare interventi mirati di pulizia e sanificazione nelle principali strade e piazze coinvolte.