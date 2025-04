Meta Useremo i tuoi dati per allenare IA Come difendersi

Meta, l'azienda di Mark Zuckerberg, utilizzerà i dati pubblici degli utenti per allenare l'Intelligenza Artificiale: un passaggio che segue l'integrazione dell'IA nelle principali app Meta in Europa, ovvero Instagram e WhatsApp. A partire da questa settimana, quindi, saranno apportate importanti modifiche ai termini di servizio riguardanti i dati condivisi dagli utenti europei: i cittadini che utilizzano le applicazioni Meta dotate di Meta AI riceveranno, all'interno delle app e via email, una comunicazione che spiegherà in che modo i loro dati pubblici verranno usati per migliorare l'IA di Meta. In ogni caso, c'è la possibilità per gli utenti di opporsi a questa novità: nella comunicazione che verrà inviata loro, ci sarà anche il link a un modulo per negare il consenso all'utilizzo dei propri dati per quello scopo.

