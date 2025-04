Lanazione.it - Inaugurata la palestra di 700 metri quadrati della nuova scuola Poggi-Carducci

Sarzana, 14 aprile 2025 –questa mattina ladi Sarzana, alla presenza del presidenteRegione Liguria, Marco Bucci dell’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone e del sindaco Cristina Ponzanelli. Un nuovo spazio di circa 700, costruito secondo gli standard europei più all'avanguardia che potrà essere destinato, in futuro, anche a un uso pubblico extrascolastico. Laè all'interno del nuovo edificio già in uso e realizzato grazie a un finanziamento di oltre 4milioni e 100mila euro da parteRegione, a cui si somma uno stanziamento di pari valore da parte del Ministero dell’Istruzione e del merito e ulteriori cofinanziamenti per un valore complessivo degli interventi di oltre 10 milioni di euro. I lavori per la, il civic center e per alcuni spazi esterni oltre agli uffici dei docenti sono stati ultimati negli ultimi mesi, dopo l'aperturanel settembre 2024, che ospita elementari e medie per un totale di 600 ragazzi divisi in 24 classi.