Iodonna.it - Prevede un SMS fraudolento che si spaccia per comunicazione ufficiale dell’INPS. L’obiettivo è rubare dati personali e creare un falso SPID

Leggi su Iodonna.it

Il web, ambiente ricco di opportunità, è diventato anche, purtroppo, un terreno fertile per truffe sofisticate e in continua evoluzione. I criminali informatici sono preparatissimi e capaci di sfruttare l’anonimato e la rapidità del mondo online, impiegando tecniche sempre più ingegnose persensibili, compromettere identità digitali e sottrarre denaro alle vittime. L’ultima minaccia, in ordine di tempo, è davvero insidiosa e sfrutta l’immagineperl’identità digitale degli utenti. Truffe affettive online: fenomeno in aumento e difficile da riconoscere X La truffa delloDalla semplice e-mail camuffata daal più insidioso smishing tramite SMS fraudolenti, le truffe online si manifestano in molteplici forme.