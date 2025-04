Romadailynews.it - Roma, Azione contro l’accesso carrabile a Villa Ada: “Rischio per fauna e vegetazione”

I consiglieri chiedono che il progetto sia convertito in un passaggio esclusivamente pedonaleAda deve restare interamente pedonale. È la posizione espressa da Flavia De Gregorio, Antonio De Santis e Marinella Inguscio, esponenti del gruppoin Campidoglio e nel II Municipio, in una nota diffusa oggi, lunedì 14 aprile.“Ada è una delle ultime foreste urbane d’Europa, unica per valore naturalistico e boschivo, e va tutelata con rigore”, dichiarano i consiglieri. “Consentireai mezzi motorizzati significherebbe introdurre un elemento fortemente invasivo, con rischi concreti per laselvatica e per l’equilibrio della veget”.ha ribadito la propria contrarietà alla richiesta avanzata dal Dipartimento Tutela Ambientale per la realizzdi un passaggio, chiedendo invece la conversione del progetto in un semplice accesso pedonale.