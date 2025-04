Foqus storia di un laboratorio urbano in un libro di Renato Quaglia

Leggi su Ildenaro.it

Nelle librerie, dal 3 aprile, ‘Ildella città nuova –nei Quartieri Spagnoli’, di, edito da Rubbettino, con la prefazione di Roberto Saviano. Il, spiega una nota, è il racconto di un’esperienza che a Napoli, in uno dei quartieri più fragili d’Europa, è stata al tempo stesso una visione e una sfida al futuro., insieme a Rachele Furfaro, è stato ideatore del progetto e fondatore della Fondazione, di cui è tuttora direttore. Ilè stato scritto lavorando al grande progetto di rigenerazione urbana-educativa, tra speranze e risultati, errori e soluzioni, osservando professionisti, cittadini, istituzioni, attivisti che vi partecipavano, e progetti internazionali studiati per trarne suggestioni. Tutto è confluito in unche, ripercorrendo i passaggi decisivi del progetto nei Quartieri Spagnoli, riflette anche sui limiti e le potenzialità del fenomeno della rigenerazione urbana e dei laboratori sociali in Italia e in Europa.