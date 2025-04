Viaggio al Tesoro doppio appuntamento per grandi e piccini

Viaggio al Tesoro, evento patrocinato dal Comune di Avellino e pensato per coinvolgere grandi e piccoli in un'esperienza di gioco unica nel cuore della città. Un nuovo appuntamento voluto dall'ente di Piazza del Popolo alla riscoperta dei luoghi del cuore della città, tra i cunicoli, i camminamenti, e le cripte del centro storico, già valorizzati dall'Amministrazione comunale con i tour di "Riscopriamo Avellino".Venerdì 18, alle ore 22, avrà luogo la sfida per adulti nel cuore di Avellino. Con partenza da Piazza della Libertà, scatterà l'edizione classica del Viaggio al Tesoro. Il format tradizionale vedrà protagoniste squadre di soli maggiorenni, da un minimo di 3 a un massimo di 5 componenti, armati di smartphone per accedere ai giochi tramite un sito dedicato.

