Storie di Xi Jinping col Vietnam tra vecchi giornali profumo del te’ e giovani persone

Quando To Lam ha visitato per la prima volta la Cina in qualita' di massimo leader del Vietnam, nell'agosto dello scorso anno, ha iniziato il viaggio non a Pechino ma nella metropoli meridionale di Guangzhou – una disposizione speciale che il presidente cinese Xi Jinping ha poi lodato come "molto significativo". E' stato a Guangzhou, un secolo prima, che Ho Chi Minh, il defunto leader Vietnamita, ha iniziato le sue attivita' rivoluzionarie in Cina, un periodo storico che Xi ha descritto come "un condiviso ricordo rosso" tra i partiti al governo dei due Paesi. Xi oggi si e' recato in Vietnam per la quarta visita di Stato in qualita' di segretario generale del Comitato centrale del Partito comunista cinese (PCC) e presidente cinese. Il viaggio coincide con il 75mo anniversario dei legami diplomatici tra Cina e Vietnam, due vicini socialisti che hanno forgiato un legame duraturo come "compagni e fratelli".

