Roma segnaletica per la colonia felina di via Portuense Rallentare

felina e sensibilizzare gli automobilisti.Una palina con l’indicazione della presenza di una colonia felina e l’invito agli automobilisti a Rallentare è stata installata questa mattina in via Portuense, nei pressi dell’Oasi felina, a tutela dei gatti che vivono nell’area. All’iniziativa hanno partecipato Patrizia Prestipino, Garante della tutela e del benessere degli animali per il Comune di Roma, l’assessore Franco Geraci, agenti della Polizia locale del Municipio XII, rappresentanti dell’Associazione ASTA e numerosi cittadini.“Si tratta di un’iniziativa fortemente simbolica, volta a garantire maggiore sicurezza ai gatti che vivono nelle colonie urbane, patrimonio bioculturale della nostra città”, ha dichiarato Patrizia Prestipino, sottolineando la collaborazione con il consigliere capitolino Rocco Ferraro e l’Ufficio Decoro di Roma Capitale. Romadailynews.it - Roma, segnaletica per la colonia felina di via Portuense: “Rallentare” Leggi su Romadailynews.it Installata una palina per tutelare i gatti dell’Oasie sensibilizzare gli automobilisti.Una palina con l’indicazione della presenza di unae l’invito agli automobilisti aè stata installata questa mattina in via, nei pressi dell’Oasi, a tutela dei gatti che vivono nell’area. All’iniziativa hanno partecipato Patrizia Prestipino, Garante della tutela e del benessere degli animali per il Comune di, l’assessore Franco Geraci, agenti della Polizia locale del Municipio XII, rappresentanti dell’Associazione ASTA e numerosi cittadini.“Si tratta di un’iniziativa fortemente simbolica, volta a garantire maggiore sicurezza ai gatti che vivono nelle colonie urbane, patrimonio bioculturale della nostra città”, ha dichiarato Patrizia Prestipino, sottolineando la collaborazione con il consigliere capitolino Rocco Ferraro e l’Ufficio Decoro diCapitale.

