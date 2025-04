Stop al esportazione di terre rare la stretta della Cina che può ferire hi tech Usa

Ilgiornale.it - Stop all'esportazione di terre rare: la stretta della Cina che può "ferire" l'hi-tech Usa Leggi su Ilgiornale.it La decisione è stata presa come rappresaglia per i dazi imposti dal presidente americano Donald Trump

informazione.it comunica: Terre rare, la Cina sospende l'esportazione: danneggiate decine di produzioni tecnologiche, dalle auto (non solo elettriche) ai chip - Il 4 aprile, Pechino ha ordinato restrizioni all’esportazione di sei metalli pesanti delle terre rare, che vengono raffinati interamente in Cina, nonché di magneti in terre rare, il 90% dei quali è… L ...