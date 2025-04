Iodonna.it - Contrabbandiere e figlia surrogata vivono ora in un villaggio fortificato tra le nevi del Wyoming, ma a cinque anni dal finale sono ai ferri corti

Torna The last of us. La seconda stagione di una delle serie contemporanee più amate debutta stasera alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW con la prima puntata (Giorni futuri). Ispirata alla seconda parte del celebre videogioco sviluppato da Naughty Dog per PlayStation, racconta un futuro distopico in cui tre quarti di umanità si trasforma in un esercito di zombi a causa del fungo parassita Cordyceps. Un evento che mette i brividi anche perché questo fungo esiste sul serio (ai tropici attacca principalmente le formiche). I supersistiti di un mondo governato da una dittatura (la FEDRA)isolati, in quarantena o in gruppi armati, ma forse c’è la speranza di un vaccino grazie a Ellie (Bella Ramsey), una ragazza immune all’infezione. Joel (Pedro Pascal), che ha perso laallo scoppio della pandemia e che nei vent’successivi è diventato un taciturno, accetta l’incarico di farle da scorta fino a un ospedale attrezzato ma remoto.