Roma potenziata la rete di monitoraggio delle acque sotterranee

Alfonsi: “Strumento essenziale per la sostenibilità e la sicurezza del territorio”Unadi 150 punti di controllo, tra pozzi e piezometri, consente aCapitale di monitorare costantemente lo stato. Lo ha ricordato oggi, lunedì 14 aprile, l’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi durante un sopralluogo al Parco di San Sebastiano, dove sono presenti cinque pozzi.Ladiè stata attivata nel 2014 dal Dipartimento Tutela Ambientale e rafforzata nel 2020 grazie a una convenzione con ISPRA. In base all’accordo, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ha installato 50 sonde per la rilevazione continua del livellofalde.Durante l’ispezione, è stato effettuato un inserimento in tempo reale di una sonda, che ha permesso la raccolta di dati sul livello dell’acqua e il prelievo di un campione utile per analisi chimico-fisiche.