La guerra santa di Mosca che macella i cristiani

Ilfoglio.it - La guerra santa di Mosca che macella i cristiani Leggi su Ilfoglio.it Roma. “Nonostante il periodo festivo, segnato dalla celebrazione della Pasqua ebraica e della Pasqua cristiana, lo stato russo continua quotidianamente, giorno e notte, a terrorizz. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

La guerra santa di Mosca che macella i cristiani. Russia, Putin firma il decreto di arruolamento per 147mila uomini dai 18 ai 30 anni. Kirill: “È una guerra santa”. Biden: a Bucha crimini di guerra. Zelensky visita la città: russi macellai. La Russia nega ancora. Ecco chi è il boia dell'Isis che macella le "spie" russe. Si chiama Anatoly Zemlyanka ed è la versione russa di Jihadi John. Chi è la moglie di Libero De Rienzo, la costumista Marcella Mosca. Guerra Ucraina-Russia, l’offensiva di Zelensky da Bucha: “Russi macellai, hanno ucciso con soddisfazione”. Biden: “Processare Putin”, Mosca: “Pensate all’Iraq”. Ne parlano su altre fonti

Nota di ilfoglio.it: La guerra santa di Mosca che macella i cristiani - Certo, Kirill è quello che teorizzò la legittimità della “guerra santa” aprendo tre anni fa la Quaresima, tra volute d’incenso e benedizioni varie. Ma colpire così anche il proprio popolo, quello ...

Nota di ilmessaggero.it: Guerra, Mosca: «Scontro diretto se truppe europee in Ucraina». Fermata in Francia impiegata ministero Esteri russo - Il TurkSteam porta il gas russo in Turchia. Le affermazioni di Mosca non sono al momento verificabili in maniera indipendente. Mosca e Kiev si accusano a vicenda di non rispettare l'intesa di ...

Segnala liberoreporter.it: Guerra in Ucraina: tensioni tra Zelensky e Putin, Mosca intensifica i bombardamenti - Zelensky: “Mosca non vuole la pace ... “Sono necessarie nuove pressioni concrete sulla Russia per porre fine a questa guerra”, ha dichiarato Zelensky, sollecitando un’azione immediata ...