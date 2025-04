Birmingham sommersa dalla spazzatura i rifiuti invadono le strade per lo sciopero dei netturbini

Birmingham è sommersa dalla spazzatura. La città inglese, abitata da oltre un milione di persone, da più di un mese è senza un servizio di raccolta spazzatura: i netturbini hanno infatti proclamato uno sciopero che sta lasciando per strada migliaia di rifiuti con gravi conseguenze anche per la salute pubblica.Le immagini sono impressionanti: ammassi di sacchi della spazzatura e centinaia di diversi rifiuti, dal cartone ai materassi, invadono marciapiedi e strade, come hanno denunciato i cittadini pubblicando dei video sui social.Dopo vari stop a singhiozzo tra gennaio e febbraio, come riporta il Corriere, gli operatori, che rivendicano contratti e condizioni salariali migliori, hanno incrociato le braccia l'11 marzo. Solo oggi Londra ha deciso di mettere in campo l'esercito, non per svuotare le strade, ma, intanto, è intervenuto con un team logistico.

