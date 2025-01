Thesocialpost.it - Merano, spaventoso incidente nella notte: auto ribaltata, donna intrappolata salvata dai soccorsi

. La tranquillità di una serata d’inverno è stata interrotta da un gravestradale. Poco dopo le 20 di ieri, 13 gennaio, un’si èper cause ancora in fase di accertamento. L’allarme è stato lanciato subito.Leggi anche: Sbranata e uccisa, l’orribile morte di Patricia. Lascia un bimbo piccolo: “Ora vogliamo la verità”Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Bianca e i vigili del fuoco. L’intervento è stato tempestivo. La zona è stata messa in sicurezza e i soccorritori hanno iniziato il difficile lavoro per liberare la conducente, rimastanell’abitacolo.ggio miracolosoDopo l’estrazione, laè stata affidata ai sanitari. Trasportata in ospedale, è stata ricoverata con ferite di diversa entità. L’, completamente distrutta nell’impatto, è stata recuperata e i pompieri hanno ripulito la strada dai detriti per ripristinare la viabilità.