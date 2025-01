Anteprima24.it - San Giorgio del Sannio, la Lega apre il tesseramento 2025 con una campagna d’ascolto

Tempo di lettura: < 1 minutoLaSalvini Premier sezione di Sandel, scende in piazza per il. L’annuncio arriva dai vertici del partito locale, Attilio Petrillo segretario cittadino e Giovanni Bocchini segretario del movimento giovanile. “Parte ufficialmente ladiper il– dichiarano Bocchini e Petrillo – contestualmente avvieremo unacirca le problematiche che interessano la cittadina di Sandel, con particolare attenzione alle questioni sociali: servizi per gli anziani, disabili e nuclei familiari disagiati. In vista dei prossimi appuntamenti elettorali che interesseranno la Regione Campania siamo pronti a garantire una presenza attiva sul nostro territorio a tutela dei cittadini e di risposta ad Enti ed Istituzioni interessate”.