Thesocialpost.it - “Non mangiatelo”. Tossine in quell’alimento, scatta il ritiro dai supermercati italiani

Leggi su Thesocialpost.it

Cadmio in quantità superiori a quelle consentite. Per questo motivo, il Ministero della Salute ha avviato il richiamo di diversi lotti di pinoli sgusciati a marchio Mister Sibamba, disponibili neiEurospin.L’allerta alimentare riguarda i seguenti lotti di prodotto, confezionati in pacchetti da 100 grammi: 24304; 24310; 24312; 24318; 24320; 24323; 24332; 24333; 24338; 24340; 24341. Le date di scadenza corrispondenti sono: 30.10.25; 05.11.25; 07.11.25; 13.11.25; 15.11.25; 18.11.25; 27.11.25; 28.11.25; 03.12.25; 05.12.25; 06.12.25.I pinoli coinvolti in questa segnalazione provengono dall’azienda Mocerino Frutta Secca srl, situata nello stabilimento di Somma Vesuviana, in provincia di Napoli.Se hai acquistato uno dei prodotti richiamati (è fondamentale controllare il numero di lotto, poiché quelli non elencati possono essere consumati senza problemi), si consiglia di non mangiarli e di riportarli al punto vendita per ottenere un rimborso o una sostituzione.