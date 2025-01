Ilrestodelcarlino.it - Piano neve, 20mila euro sul piatto. Coinvolte anche nove ditte private

, 17 mezzi privati che si aggiungono ai tre messi a disposizione dal Comune e un investimento complessivo di poco più di. Questo ilmesso in campo dall’amministrazione per fronteggiare un’improvvisa ondata die gelo che dovesse abbattarsi sulla città. Il dirigente del Servizio tecnico, Tristano Luchetti, infatti, ha firmato la determina per l’organizzazione del servizio di sgomberoper la stagione invernale in corso, "sulla base dei riscontri positivi ottenuti con i sistemi operativi fino ad ora praticati, riproponendo un modulo gestionale funzionale alla prestazione di interventi contestuali, celeri ed efficienti". La città è stata suddivisa in undici zone affidate aimprese del territorio che hanno mezzi e personale adatto per rispondere alle emergenze, per un totale di 17 mezzi che si aggiungono ai tre del Comune e un costo complessivo di 10.