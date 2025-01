Movieplayer.it - Robert Pattinson sarà Batman anche nel DCU di James Gunn? Matt Reeves commenta le ipotesi

Leggi su Movieplayer.it

Il registahato lechevenga coinvoltoin altri progetti del DCU dopo The2.riprenderà il ruolo di Bruce Wayne in The2 e il registaha ora parlato della possibilità che la sua versione del personaggio faccia parte del DCU ideato dae Peter Safran. Il filmmaker, durante un episodio del podcast Happy Sad Confused, ha provato a fare chiarezza sul possibile coinvolgimento futuro dell'attore nelle serie e nei film attualmente in fase di sviluppo. Il coinvolgimento dinel DCU, parlando del possibile ritorno diin altri progetti prodotti da Warner Bros e DC, ha spiegato: "Dipende realmente se avrà, oppure no, .