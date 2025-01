Spazionapoli.it - Napoli-Fazzini, che intreccio di mercato: il vero problema di Manna è la Lazio, la situazione

Ilprepara il prossimo colpo di: dopo l’annuncio di Scuffet ci sarebbe un altro nome in cima alla lista. Quale sarà il prossimo colpo del? Dove aver visto l’annuncio ufficiale di Simone Scuffet come nuovo portiere della rosa azzurra (con Caprile ufficialmente un nuovo calciatore del Cagliari), il direttore sportivo del club partenopeo sta lavorando per garantire ad Antonio Conte nuovi colpi.I nomi che orbitano attorno alla squadra partenopea sono diversi: di sicuro c’è la difesa come reparto da migliorare, e sarà proprioa dover cercare la formula migliore per mettere le mani sul giocatore maggiormente funzionale alle richieste del tecnico.Danilo sembra in cima alla lista delle preferenze, ma ci sono ancora dei nodi da sciogliere: la Juventus pare aver avallato la cessione ed anche il giocatore gradirebbe la piazza partenopea, c’è da capire see Juventus riusciranno concretamente a trovare la soluzione idonea.