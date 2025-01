Lanazione.it - Cavalieri di Gran Croce per i piccoli pazienti

La Fondazione nazionaledidella Repubblica italiana, grazie all’impegno del delegato dell’Umbria, Fausto Bartolini, direttore del dipartimento per l’Assistenza Farmaceutica e Patologia Clinica dell’Usl 2, per il secondo anno consecutivo ha donato una strenna natalizia ai bambini ricoverati nei reparti di Pediatria di Foligno, Terni e Perugia. La consegna degli zainetti con prodotti dolciari e gadget, pupazzi forniti da aziende leader nazionali, avviene in circa 30 ospedali pediatrici e di rilevanza pediatrica di tutte le regioni italiane. "La Fondazione nazionale deididella Repubblica – spiega Bartolini – ha tra i propri fini anche quello di sostenere iniziative solidali. In tale ottica ha inteso ripetere l’iniziativa avviata lo scorso anno". "Un ringraziamento speciale – prosegue – alle aziende che hanno generosamente reso possibile la raccolta dei doni e contribuito in modo fondamentale alla riuscita di questa iniziativa, accolta conde felicità dai