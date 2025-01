Oasport.it - LIVE Campaccio 2025 in DIRETTA: dominio regale di Nadia Battocletti, vittoria all’esordio per Telahun Bekele

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:16 Termina qui la nostratestuale della 68esima edizione del, prova internazionale di Cross Country. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata.15:14 Doppiette dunque per, che hanno chiuso il 2024 ed aperto ilcon una. Saranno loro i protagonisti dell’annata appena iniziata?15:12 Settimo posto in 32:27 per Iliass Aouani, seguito da Luca Alfieri e Pasquale Selvarolo. Tre dunque gli azzurri in top ten, con Aouani che migliora di una posizione l’ottavo posto colto nella scorsa edizione.15:10 31:32 il crono impiegato daper concludere in trionfo il. Seconda posizione a 18 secondi per il burundese Ndikumana, completa il podio l’ugandese Oscar Chelimo.