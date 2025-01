Lanazione.it - Piano punti pesanti: "E noi ci crediamo"

Leggi su Lanazione.it

Ripartire nel 2025 come si era concluso il 2024. E’ una Zenith Prato pronta ad arricciarsi le maniche per disputare un girone di ritorno con i fiocchi quella che si prepara a far visita, oggi pomeriggio alle 14.30, allo United Riccione per la prima giornata di ritorno del girone D di serie D. Guardando la classifica uno scontro diretto per evitare i play out, con i pratesi a quota 16e gli emiliani poco più avanti a quota 18. Qualche problemino di organico in casa Zenith Prato, con le assenze sicure in difesa dello squalificato Fiaschi e di Messini, che è rientrato in gruppo dopo l’infortunio muscolare ma ancora non è al top, e di Cecchi nella zona centrale del campo per un colpo al ginocchio rimediato nell’ultimo match pareggiato con il Piacenza. Mister Settesoldi avrà però a disposizione un giocatore in più, visto che il sodalizio di via del Purgatorio ha appena tesserato Luca Asproni, trequartista classe 2006 proveniente dalle giovanili del Cagliari e in forza all’Albenga nella prima parte di stagione.