Una pagina si chiude nel mondo dell’animazione e non solo:cheil celebredi, è scomparso il 2 gennaio all’età di 30 anni. L’iconico personaggio, che ha reso indimenticabile il franchise cinematografico con il suo umorismo tagliente e il cuore grande, trae origine proprio da, un asino reale che ha vissuto a Barron Park, in California.La vita die il legame conclass="wp-block-heading">è arrivato a Barron Park nel 1997, divenendo rapidamente una figura amata dalla comunità locale. La sua personalità e il suo aspetto particolare catturarono l’attenzione di uno degli animatori di, che visitò il parco durante le fasi di sviluppo del film. Colpito da, l’animatore tornò più volte con il team creativo, usandocome modello per il personaggio di, doppiato da Eddie Murphy nella saga.